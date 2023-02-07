الحكومة الفيدرالية ستقترح خطة لـ 10 سنوات لإصلاح الرعاية الصحية، هل سيوافق حكام المقاطعات؟

2023/02/07 | 22:15 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستقترح الحكومة الفيدرالية خطة لمدة عقد من الزمن، لتمويل وإصلاح نظام الرعاية الصحية في كندا، وذلك عندما يلتقي رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، بحكام المقاطعات في أوتاوا يوم الثلاثاء، وفقا لما قالته مصادر مطلعة على الخطة لسي بي سي.سيشهد الاقتراح الفيدرالي تدفق أموال جديدة في الميزانية القادمة، وسيشمل زيادة في تحويل الصحة الكندية (CHT)، […]

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