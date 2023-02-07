أحياء تحت الأنقاض

2023/02/07 | 22:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمال الإغاثة في سوريا وتركيا يواصلون البحث عن الناجين

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