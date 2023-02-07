النزاهة تضبط 13 متهماً يمارسون التعقيب في مديرية مرور البصرة

2023/02/07 | 22:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ، الثلاثاء، عن تمكن ملاكاتها من ضبط (١٣) متهماً يمارسون التعقيب بصورة مخالفة للقانون في مديريَّة مرور محافظة البصرة.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمت وفق مذكرة قضائيَّة، أفادت في بيان صحفي “بتمكن فريق من مديريَّة تحقيق الهيئة في البصرة من ضبط (١٣) متهماً يمارسون مهنة تعقيب المعاملات في مديريَّة مرور البصرة – المشروع الوطني، لافتة إلى أن المتهمين كانوا يمارسون أعمالهم بصورة مخالفة للقانون”.

واضافت الدائرة أن “العمليَّة، التي تم خلالها ضبط المعقبين وأصحاب المكاتب، أسفرت أيضاً عن ضبط العشرات من المعاملات كانت بحوزتهم، فضلاً عن ضبط (٩) سيَّارات تحتوي كل سيَّارة على مجموعة من المعاملات”.

ونوهت بأن “السيَّارات التسع المضبوطة مع عشرات المعاملات التي بداخلها قام أصحابها بتركها ولاذوا بالفرار حال قيام فرق الهيئة بتنفيذ عمليَّة الضبط”، مؤكدة “حجز السيَّارات في مقر مديريَّة المرور بموجب قرار قضائي، وإخطار المديريَّة بعدم جواز التصرف بها الا بعد ورود كتاب من مديريَّة تحقيق الهيئة في المحافظة”.

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