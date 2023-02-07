قيادي في الإطار: هناك شبه اتفاق على جعل كل محافظة دائرة انتخابية واحدة

2023/02/07 | 22:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد القيادي في الإطار التنسيقي كاظم الحمامي، الثلاثاء، وجود شبه اتفاق سياسي للتعامل مع المحافظة كدائرة واحدة في قانون الانتخابات المقبلة.

وقال الحمامي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “حكومة السوداني ملزمة فعليا في اجراء انتخابات مجالس المحافظات الذي نتوقع بانها ستجرى في موعدها المقرر في تشرين الثاني القادم”، لافتا الى ان “حراك سن قانون جديد مع تغيير المفوضية سيبدأ خلال اسابيع”.

واضاف، ان “قانون الانتخابات الحالي تشوبه الكثير من السلبيات والتي رصدت من قبل اغلب القوى السياسية لذا فان هناك رؤى مختلفة أبرزها ان يكون العراق دائرة انتخابية لكن هناك قوى ترفض هكذا مقترح لكن هناك شبه اتفاق على مبدأ ان تكون كل محافظة هي دائرة انتخابية واحدة في قانون الانتخابات المقبل”.

واشار الى ان “الحديث عن احتمالية تأجيل الانتخابات غير واردة حاليا وكل الظروف مهيا لسن القانون الجديد بما يعالج السلبيات في القانون الحالي”.

وكانت حكومة السوداني حددت تشرين الثاني المقبل موعدا لإجراء الانتخابات لمجالس المحافظات.

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