2023/02/07 | 22:39 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرور تعلن قطع جسر السنك لمدة خمسة ايام هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/02/07 | 22:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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