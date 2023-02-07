معلنًا دعمه للخطوة.. العزم يستعرض 3 إيجابيات لتخفيض الدولار

2023/02/07 | 22:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن تحالف العزم اليوم الثلاثاء، دعمه لخطوة مجلس الوزراء بتخفيض سعر الدولار الى 1300 دينار، فيما استعرض ثلاث ايجابيات للخطوة.

واعتبر التحالف في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن الخطوة "تصب في مصلحة المواطن، وتعزز ثقته بقدرة الحكومة على تجاوز الازمات، وتفتح باب الامل للمواطن بظروف معيشية افضل".

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