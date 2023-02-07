منافسة العراق

2023/02/07 | 22:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

كشفت لجنة الغذاء والزراعة في السعودية اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع اسعار الرز الهندي 100 دولار للطن ليصبح سعر الطن 1350 دولارا مقابل 1250 خلال الأسابيع الماضية، مبينة أن المنافسة القوية للدول على شراء الرز وبمقدمتها العراق، تسبب برفع القيمة السوقية للرز الهندي.

وقال عضو لجنة الغذاء والزراعة بغرفة الشرقية فيصل الزهراني، في تصريح لوسائل اعلام سعودية تابعتها "بغداد اليوم"، إن "الشركات الهندية المصدرة للأرز بدأت في زيادة قيمة محصول العام الجاري نتيجة الطلب المتزايد، حيث حملت العروض التي تلقتها الشركات الموردة للأرز بالمملكة خلال الأسابيع الماضية زيادة بمقدار 50 – 100 دولار للطن الواحد، وأن الأسعار في بداية الموسم في نوفمبر تبدأ عند مستوى 1250 دولارا للطن".

وأكد أن "حمى التعاقدات تبدأ بمجرد تسويق المحصول الجديد الذي ينطلق في نوفمبر سنويا"، مبينا أن "العديد من الدول الأخرى بدأت تنافس الشركات الوطنية على شراء الأرز الهندي، حيث تأتي العراق في مقدمة تلك الدول".

وأضاف أن "تلك الدول تتعاقد على شراء كميات كبيرة، مما انعكس على المنافسة بين مختلف الشركات على الاستحواذ على كميات كبيرة، وبالتالي انعكاس تلك المنافسة على القيمة السوقية".

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