وزارة الدفاع التركية تعلن إخماد النيران التي اندلعت في ميناء إسكندرون إثر الزلزال

2023/02/07 | 22:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع التركية، إخماد الحريق الذي اندلع في ميناء إسكندرون بولاية هطاي، الثلاثاء​​​​​​​، إثر الزلزال الذي ضرب تركيا فجر الاثنين.

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