كتلة صادقون بمناسبة تخفيض الدولار: تبًا للكاظمي والبعثية

2023/02/07 | 23:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وصفت النائب عن كتلة صادقون النيابية محاسن الدليمي اليوم الثلاثاء، ان قرار تخفيض الدولار الذي صادقت عليه حكومة السوداني، كسرت احدى قرارات الكاظمي ضمن خطته التجويعية للشعب.

واعتبرت الدليمي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "حكومة السوداني اثبتت نجاح برنامجها الذي اعدته واليوم نجني اولى قطافها بعد المصادقة على قرار تخفيض سعر صرف الدولار.

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