مدرب فريق القاسم مخاطباً مشرف الشرطة: ضربتني وهربت

2023/02/07 | 23:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ خاطب مدرب فريق القاسم علي جبار مشرف فريق الشرطة علي الشحماني بعد حادثة المشاجرة بين لاعبي وإداريي الفريقين.وقال عبد الجبار عبر حسابه على “انستغرام” قائلاً: “الشحماني ضربتك مال جبناء..ضربتني وانهزمت”.وخسر فريق القاسم أمام الشرطة بهدفين دون رد.

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