إيران تكشف عن قاعدة جوية تحت الأرض مصممة ضد القنابل الأمريكية الخارقة

2023/02/08 | 00:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران‭ – ‬الزمان‭ ‬ كشف‭ ‬الجيش‭ ‬الإيراني‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عن‭ ‬قاعدة‭ ‬جوية‭ ‬تحت‭ ‬الأرض‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬للطائرات‭ ‬المقاتلة،‭ ‬مصممة‭ ‬لمواجهة‭ ‬قنابل‭ ‬خارقة‭ ‬للتحصينات‭ ‬تمتلكها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬بحسب‭ ‬الإعلام‭ ‬الرسمي‭.‬ وقالت‭ ‬مصادر‭ ‬مطلعة‭ ‬ان‭ ‬معلومات‭ ‬الجانب‭ ‬الإيراني‭ ‬عن‭ ‬قوة‭ ‬اختراق‭ ‬القنابل‭ ‬الامريكية‭ ‬ترجع‭ ‬الى‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬عقدين‭ ‬من‭ ‬الزمن‭ ‬في‭ ‬حروب‭ ‬العراق‭ ‬ولا‭ ‬يوجد‭ ‬تحديث‭ ‬لها‭ ‬كما‭ […]

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