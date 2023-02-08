ترتيبات مغربية لاحتضان اجتماع عربي بمشاركة اسرائيل

2023/02/08 | 00:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرباط‭ – ‬عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون‭ ‬ عبرت‭ ‬هيئات‭ ‬مدينة‭ ‬وسياسية‭ ‬بمدينة‭ ‬فاس‭ ‬المغربية‭ ‬،‭ ‬عن‭ ‬رفضها‭ ‬لاتقاقية‭ ‬شراكة‭ ‬مع‭ ‬إحدى‭ ‬القرى‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬متوقع‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬البث‭ ‬فيها‭ ‬في‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬مجلس‭ ‬للجماعة‭ ‬الحضرية‭ ‬دورة‭ ‬شباط‭ (‬فبراير‭) ‬محملة‭ ‬مسؤولية‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬الجماعة‭ .‬وشددت‭ ‬الهيئات‭ ‬المدنية‭ ‬على‭ ‬دعمها‭ ‬المطلق‭ ‬والثابت‭ ‬واللامشروط‭ ‬لنضالات‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬المقاوم‭ […]

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