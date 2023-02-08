رئيس مؤتمر الأطراف كوب 28:قطاع الطاقة جزء من العمل المناخي

2023/02/08 | 00:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بنغالور‭ (‬الهند‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأطراف‭ ‬حول‭ ‬المناخ‭ (‬كوب28‭) ‬الإماراتي‭ ‬سلطان‭ ‬الجابر‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬أن‭ ‬قطاع‭ ‬الطاقة‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يلعب‭ ‬دورا‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬الاحترار‭ ‬المناخي‭ ‬‮ ‬نافيا‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ ‬‮«‬تعارض‭ ‬في‭ ‬المصالح‮»‬‭.‬ وقال‭ ‬الجابر‭ ‬الذي‭ ‬يتولى‭ ‬كذلك‭ ‬منصب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬البترول‭ ‬الوطنية‭ ‬‮«‬ادنوك‮»‬‭ ‬ومنصب‭ ‬مبعوث‭ ‬الإمارات‭ ‬حول‭ ‬التغير‭ ‬المناخي،‭ ‬‮ ‬في‭ ‬أسبوع‭ ‬الهند‭ […]

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