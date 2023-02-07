شقيقة فرنسي-إيرلندي محتجز في إيران تؤكد

2023/02/08 | 01:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقل فيلان، في أكتوبر حين كان في رحلة في إطار أنشطته الاستشارية في إيران لحساب شركة سفريات.وتحتجزه السلطات في مشهد بشمال شرقي إيران.

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