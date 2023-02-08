رفع قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار بنسبة 10% وتمسك أمريكي بمطلب غلق منافذ التهريب نحو إيران

2023/02/08 | 01:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬واشنطن‭ -‬الزمان‭ ‬ قررت‭ ‬السلطات‭ ‬العراقية‭ ‬رفع‭ ‬قيمة‭ ‬سعر‭ ‬الصرف‭ ‬الرسمي‭ ‬للدينار‭ ‬مقابل‭ ‬الدولار‭ ‬بنسبة‭ ‬10‭ ‬بالمئة،‭ ‬وهو‭ ‬اجراء‭ ‬يهدف‭ ‬الى‭ ‬مكافحة‭ ‬انخفاض‭ ‬قيمة‭ ‬العملة‭ ‬الذي‭ ‬صاحب‭ ‬اعتماد‭ ‬انظمة‭ ‬أكثر‭ ‬صرامة‭ ‬بشأن‭ ‬التحويلات‭ ‬المالية‭ ‬خارج‭ ‬البلاد‭.‬ فيما‭ ‬يصل‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬العراقي‭ ‬فؤاد‭ ‬حسين‭ ‬الى‭ ‬واشنطن‭ ‬مخولا‭ ‬من‭ ‬حكومته‭ ‬لبحث‭ ‬الملف‭ […]

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