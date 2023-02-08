2023/02/08 | 01:48 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبد السلام حين وقعت كارثة غرق العبّارة على نهر دجلة في الموصل قبل سنوات قليلة، غرق أكثر من مائتي انسان في دقائق، واكتشف الجميع انّ إدارة المحافظة التي تعدادها أربعة ملايين نسمة وتقع على امتداد النهر لا تمتلك سوى زورق واحد للشرطة النهرية لا ينفع في الإنقاذ.
واليوم حين وقعت كارثة الزلزال في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإنقاذ وسطل الرمل) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
واليوم حين وقعت كارثة الزلزال في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإنقاذ وسطل الرمل) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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