الإنقاذ‭ ‬وسطل‭ ‬الرمل

2023/02/08 | 01:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬ حين‭ ‬وقعت‭ ‬كارثة‭ ‬غرق‭ ‬العبّارة‭ ‬على‭ ‬نهر‭ ‬دجلة‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬قبل‭ ‬سنوات‭ ‬قليلة،‭ ‬غرق‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مائتي‭ ‬انسان‭ ‬في‭ ‬دقائق،‭ ‬واكتشف‭ ‬الجميع‭ ‬انّ‭ ‬إدارة‭ ‬المحافظة‭ ‬التي‭ ‬تعدادها‭ ‬أربعة‭ ‬ملايين‭ ‬نسمة‭ ‬وتقع‭ ‬على‭ ‬امتداد‭ ‬النهر‭ ‬لا‭ ‬تمتلك‭ ‬سوى‭ ‬زورق‭ ‬واحد‭ ‬للشرطة‭ ‬النهرية‭ ‬لا‭ ‬ينفع‭ ‬في‭ ‬الإنقاذ‭.‬واليوم‭ ‬حين‭ ‬وقعت‭ ‬كارثة‭ ‬الزلزال‭ ‬في‭ […]

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