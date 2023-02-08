2023/02/08 | 01:48 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تركيا وسوريا:آلاف الأرواح تنتظر تحت الركام وعدد القتلى في ازدياد سريع شانلي اورفا (تركيا) (أ ف ب) – جنيف- انقرة -الزمان تتواصل عمليات البحث عن ناجين الثلاثاء غداة الزلزال القوي الذي تجاوز عدد ضحاياه حتى الآن خمسة آلاف قتيل في تركيا وسوريا، في سباق مع الزمن وفي ظلّ طقس شديد البرودة. حيث […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المتضررون من الزلزال 23 مليونا ورجاء أممي:لا تسيسوا الكارثة نريد إغاثة الجميع ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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