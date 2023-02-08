المتضررون‭ ‬من‭ ‬الزلزال‭ ‬23‭ ‬مليونا ورجاء‭ ‬أممي‭:‬لا‭ ‬تسيسوا‭ ‬الكارثة‭ ‬نريد‭ ‬إغاثة‭ ‬الجميع‭  ‬

2023/02/08 | 01:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬تركيا‭ ‬وسوريا‭:‬آلاف‭ ‬الأرواح‭ ‬تنتظر‭ ‬تحت‭ ‬الركام‭ ‬وعدد‭ ‬القتلى‭ ‬في‭ ‬ازدياد‭ ‬سريع شانلي‭ ‬اورفا‭ (‬تركيا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬جنيف‭- ‬انقرة‭ -‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬تتواصل‭ ‬عمليات‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬ناجين‭ ‬الثلاثاء‭ ‬غداة‭ ‬الزلزال‭ ‬القوي‭ ‬الذي‭ ‬تجاوز‭ ‬عدد‭ ‬ضحاياه‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬قتيل‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬وسوريا،‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬مع‭ ‬الزمن‭ ‬وفي‭ ‬ظلّ‭ ‬طقس‭ ‬شديد‭ ‬البرودة‭.‬ حيث‭ […]

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