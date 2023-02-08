الجيش الروسي ينقذ 42 مواطنا كانوا عالقين تحت الأنقاض في سوريا

2023/02/08 | 01:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن اللواء أوليغ إيغوروف، نائب رئيس المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتحاربة في سوريا، اليوم الثلاثاء، عن إنقاذ الجيش الروسي في البلاد 42 شخصا كانو عالقين تحت الأنقاض، وانتشال 57 جثة لأشخاص […]

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