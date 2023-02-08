2023/02/08 | 01:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني نوهت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، بأن أحد جسور بغداد المهمة سيتم غلقه أمام حركة السير لمدة خمسة أيام.وذكر اعلام المرور في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ أنه “سيتم قطع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرور تنوه لقطع جسر “مهم” في بغداد لخمسة ايام المركز الخبري الوطني.

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