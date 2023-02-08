مواجهة قوية تنتظر أسود الرافدين والاتحاد العراقي يضع شرطاً لإقامتها

2023/02/08 | 02:24 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منتخب العراق حصد لقب خليجي 25 أخيراً (أحمد الربيعي/ فرانس برس)

يواصل الاتحاد العراقي لكرة القدم العمل على توفير أفضل ظروف الإعداد للمنتخب الأول، بعد إنجاز حصد لقب بطولة "خليجي 25"، تحت قيادة المدرب الإسباني خيسوس كاساس.

وفي تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أكد محمد عماد، المنسق الإعلامي للمنتخب العراقي، أن اتحاد كرة القدم اجتمع، الثلاثاء، في مقره بحضور رئيس الاتحاد عدنان درجال.

وأضاف عماد في تصريحه، أنه خلال الاجتماع تمت الموافقة على خوض المنتخب الأول مباراتين دوليتين وديتين أمام نظيريه الإيراني والتايلاندي في شهر آذار/ مارس المقبل، خلال أيام "فيفا داي".

وأردف: "الاتحاد الإيراني يرغب في ملاقاة منتخب العراق في طهران، بينما نظيره العراقي يسعى لإجرائها في بغداد، أما مواجهة تايلاند فستقام في العاصمة بغداد".

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يأتي هذا بعدما اعتذر الاتحاد الإماراتي عن استضافة بطولة اتحاد غرب آسيا العاشرة للرجال، التي كانت مقررة في الفترة من 20 مارس/ آذار إلى 2 إبريل/ نيسان من العام الحالي، ليتم تأجيلها إلى إشعار آخر.

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