الطلبة يرتقي إلى الصدارة والشرطة يفوز على القاسم والجولة 16 للدوري الممتاز تفتتح الجمعة بأربع مباريات

2023/02/08 | 03:09 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشباب والرياضة والأولمبية واتحاد الكرة يعزون ضحايا زلزال سوريا وتركيا بغداد ـ الصباح الجديد: ارتقى فريق الطلبة الى صدارة ترتيب الدوري الممتاز بعد ان رفع رصيده إلى 30 نقطة اثر فوزه اول امس على فريق الكرخ بهدفين نظيفين ضمن الجولة 15 من المرحلة الأولى لدوري الكرة الممتاز، وسجل هدفي الفوز للطلبة مؤمل عبد الرضا 48 ...

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