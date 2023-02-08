فريق نخلة وطن يواصل إقامة النشاطات الرياضية والثقافية

2023/02/08 | 03:09 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد:يواصل فريق نخلة وطن ل للثقافة والتنمية المستدامة إقامة النشاطات التي تسهم في الارتقاء بالجانب الثقافي والرياضي لعضواته ولكافة الشرائح الأخرى، وبحسب مديرة الفريق، سعاد حسن الجوهري، فأن العمل متواصل بإقامة الأنشطة منها دورات اللغة الإنجليزية ودورة بعنوان «(الحزن والبكاء أحيانا/ هل هو ضروري أثناء مواجهة بعض المشاكل الشديدة أو فراق الاحبة؟ ...

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