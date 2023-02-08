محمد طه: الشهادة الدولية تعزز مقدرتي في تطوير لاعبي المصارعة

2023/02/08 | 03:09 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستذكر فوزه بالوسام الفضي في بطولة العالم بفرنسا بغداد ـ فلاح الناصر: حصل مدرب المصارعة الحرة، محمد طه، على شهادة التدريب الدولية بالمصارعة بعد مشاركته مؤخرا ً في الدورة التدريبية التحكيمية التي أقامها الاتحاد الدولي في بغداد بمشاركة العديد من المدربين والحكام وبدعم من اللجنة الأولمبية واتحاد المصارعة المركزي واستمرت 6 أيام.وحاضر في الدورة التي ...

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