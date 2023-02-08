2023/02/08 | 03:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز نادي الهلال السعودي على نظيره فلامنغو البرازيلي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين اثنين، في مواجهة أقيمت على أرض ملعب "طنجة"، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي في بطولة كأس العالم للأندية 2022، المقامة على الأراضي المغربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (للمرة الأولى.. الهلال السعودي إلى نهائي كأس العالم للأندية) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (للمرة الأولى.. الهلال السعودي إلى نهائي كأس العالم للأندية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).