بدء اولى مراحل انشاء جسر استراتيجي بـ60 مليار دينار ضمن ديالى

2023/02/08 | 03:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن فريق العمل في مشروع جسر حمرين الاستراتيجي بديالى، الثلاثاء، بدء العمل في انشاء اولى مراحله.

وقال عضو فريق العمل محمد خالد في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان” شركة محلية متخصصة باشرت في اولى مراحل تنفيذ مشروع جسر حمرين الكونكريتي بطول يصل الى 6كم”.

واضاف،ان” مرحلة صب الركائز والاساس من قبل فريق مختص بدأت وفق المخططات الهندسية” مؤكدا بان “كلفة المشروع تصل الى اكثر من 60 مليار دينار”.

واشار الى ان”المشروع والذي حدد له 3 سنوات لإنجازه يعد الاكبر على مستوى ديالى بعد 2003 وسيضمن مرونة عالية في حركة المركبات اثناء الفيضانات والسيول”.

وكان جسر حمرين دمر بالكامل بسبب سيول 2019 ما استدعى تخصيص مالي كبير من قبل بغداد لبناء جسر عملاق يمتد لنحو 6 كم”.

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