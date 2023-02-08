"انفجار البحيرات الجليدية" يهدد 15 مليون شخص و4 دول آسيوية في المقدمة

2023/02/08 | 04:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "١٥ مليون شخص حول العالم يعيشون حاليا تحت خطر الفيضانات المفاجئة والمميتة" نتيجة صادمة توص إليها دراسة جديدة أوضحت أنه مع ذوبان الأنهار الجليدية وتدفق كميات هائلة من المياه إلى البحيرات المحيطة والمجاورة أصبح هذا التهديد وشيكا، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

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