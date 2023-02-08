2023/02/08 | 04:40 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: من المرجح أن ازمة سياسية حادة ستعصف بالإقليم تتعلق بتمديد عمل...

ظهرت المقالة سياسي كردي يدعو لتدخل الجيش العراقي في حال تفاقم أزمة شرعية برلمان الاقليم أولاً على المسلة.

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