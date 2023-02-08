ستكون الإغاثة من الزلزال صعبة في سوريا التي مزقتها الحرب، إليك كيف تحاول وكالات الإغاثة المساعدة

2023/02/08 | 05:04 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تضاءل الدعم الدولي لأعمال الإغاثة في سوريا في سنوات قبل الزلازل مع استمرار الحرب الأهلية.دمر زلزالان كبيران، أعقبتهما هزات ارتدادية، أجزاء من جنوب تركيا وشمال سوريا وقتل آلاف الأشخاص.لكن الدمار في سوريا زاد الوضع اليائس سوءًا بالنسبة لملايين الأشخاص الذين نجوا من الحرب الأهلية المستمرة في البلاد.وكانت المناطق الأكثر تضررا من بين […]

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