"كاذب".. نواب جمهوريون يهتفون خلال خطاب بايدن عن حالة الاتحاد

2023/02/08 | 06:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هتف عدد من النواب الكونغرس الجمهوريين بكلمة "كاذب" خلال إلقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، خطابه عن حالة الاتحاد عندما قال إن البعض في الحزب الجمهوري يريدون وقف برامج الضمان الاجتماعي.

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