"حالة الاتحاد قوية".. بايدن يراهن على "قوة الشعب" ويستعرض الانجازات الاقتصادية

2023/02/08 | 08:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حافظ الرئيس جو بايدن خلال خطاب حال الاتحاد الذي ألقاه أمام الكونغرس الأميركي، الثلاثاء، على نبرة التفاؤل والقوة، وأحيانا بعض النكات، وأكد أن الخطاب قوي "لأن روح الامة قوية وعمودها الفقري قوي ولان الشعب قوي".

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