بينهما إيراني.. اعتقال متهمين بالدخول الى المنشآت النفطية في البصرة

2023/02/08 | 09:33 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت مديرية شرطة الطاقة، اليوم الأربعاء، القاء القبض على متهمين أثنين حاولا الدخول الى المنشآت النفطية في البصرة بدون موافقات امنية.

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