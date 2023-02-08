تحذير عراقي من تسريبات خطيرة لهروب

2023/02/08 | 09:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حذر ائتلاف دولة القانون، اليوم الاربعاء، من تداعيات امنية خطيرة لزلزال تركيا على العراق، مؤكدا خطورة انهيار بعض السجون هناك.

وقال القيادي في الائتلاف، كاظم الحمامي، لـ(بغداد اليوم)، إن "زلزال تركيا تسبب في مأساة كبيرة تجاوزت الحدود وصولا الى سوريا، التي شهدت كارثة مروعة من خلال ما نراه عبر تقارير وسائل الاعلام، التي تنقل عن ان الاف الضحايا سقطوا بسبب انهيار مدن وقرى كاملة".

وأضاف الحمامي، أن "من التداعيات الخطيرة لزلزال تركيا هي انهيار بعض السجون التي تضم "قيادات داعشية" في سوريا، من خلال التسريبات التي نشرت في الساعات الماضية، ما يستدعي الانتباه اليها واجراء تنسيق أمنى مع دمشق من اجل احتواء الموقف مع تشديد الإجراءات على الحدود مع سوريا".

واشار الى ان "الزلزال ضرب اجزاء واسعة من سوريا وتسبب في مآسي كبيرة، ويجب الانتباه لمخاطرها الامنية في العمق العراقي، لان هروب "الدواعش" قد يؤدي الى انتقالهم الى مناطق اخرى ومنها العراق وهذا ما يجب التصدي له بقوة".

والاثنين الماضي، نفذ نزلاء سجن في شمال غرب سوريا، عصيانا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة، حيث تمكن 20 منهم على الأقل من الفرار من المنشأة التي تضم سجناء غالبيتهم أعضاء في تنظيم الدولة الإسلامية، وفق ما أفاد مصدر في السجن فرانس برس.

ويحتجز السجن التابع للشرطة العسكرية في بلدة راجو، قرب الحدود التركية، نحو ألفي سجين، قرابة 1300 منهم يشتبه في انتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية، بحسب المصدر ذاته.

كما يضم السجن أيضا مقاتلين من قوات يقودها أكراد.

وقال المسؤول في سجن راجو الذي تسيطر عليه فصائل موالية لتركيا: “بعد أن ضرب الزلزال، تأثر سجن راجو، ومساء اليوم (…) بدأ عصيان من قبل السجناء الذين سيطروا على أقسام من السجن”.

وأضاف: “هرب من السجن قرابة 20 شخصا حسب تقديرات السجن الأولية، يعتقد أنهم من سجناء تنظيم الدولة”.

وأشار إلى أن الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجات أعقبته عشرات الهزات الارتدادية في المنطقة، ما تسبب في تصدع جدران السجن وأبوابه.

ويقع السجن في بلدة راجو قرب الحدود التركية، ويحتجز فيه نحو 2000 سجين، بينهم قرابة 1300 يشتبه بانتمائهم لتنظيم "الدولة الإسلامية".

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