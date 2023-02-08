2023/02/08 | 09:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أعلن مرصد الزلازل التركي، اليوم الاربعاء، تسجيل هزة أرضية ارتدادية جديدة بقوة 4.5 بمقياس ريختر مركزها "كهرمان مرعش" في البلاد.

وقال المرصد في بيان، إنه "تم تسجيل هزة أرضية ارتدادية جديدة بقوة 4.5 بمقياس ريختر مركزها "كهرمان مرعش""، مبيناً أنه "قد شعر بها سكان الولايات المحيطة".

وفي وقت سابق، ضرب زلزال بلغت قوته 5.3 درجة على مقياس ريختر، ولاية أدي يامان في قضاء غولباشي، جنوب شرقي تركيا.

وفجر يوم الاثنين، ضرب زلزال، تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر، أعقبه آخر بقوة 7.6 درجة، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هزة ارضية ارتدادية جديدة في تركيا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هزة ارضية ارتدادية جديدة في تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).