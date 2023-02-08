بالاشتراك مع نائب سابق.. النزاهة تستقدم نائباً حالياً تسلم 750 الف دولار لإمتناعه عن عمله الرقابي

2023/02/08 | 09:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء، عن صدور قرار باستقدام أحد أعضاء مجلس النواب للدورة الحاليَّة بتهمة الرشوة.وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، وتلقته (بغداد اليوم)، أن "الهيئة التحقيقيَّة اصدرت قراراً باستقدام أحد أعضاء مجلس النواب الحالي"، لافتة إلى أن "القرار صدر جراء اتهامه بتسلم 750 ألف دولار - بالاشتراك مع نائب آخر سابق - من رجل أعمال؛ مقابل عدم إثارة ملفات فساد تخص شركاته".ونوهت الى أنَّ "الهيئة التحقيقيَّة أصدرت قرار الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)، فيما تضمن القرار أيضاً إشعار مجلس النوَّاب؛ من أجل رفع الحصانة عنه، وتزويدها بمعلومات تخص النائب الآخر السابق المتهم بالاشتراك معه في القضية ذاتها.".

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