"بيتكوين" تتجاوز 23 ألف دولار بعد تصريحات رئيس الفيدرالي الأميركي

2023/02/08 | 09:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

ارتفع سعر "بيتكوين" فوق 23 ألف دولار بعد تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أمام منتدى اقتصادي في واشنطن العاصمة، أكد فيها أن التضخم آخذ في الانخفاض.

وصعدت العملة المشفرة الأكبر من حيث القيمة السوقية، 1% إلى 23 ألفا و236 دولاراً، اليوم الأربعاء، وفقاً لـ "Coin Metrics"، فيما صعدت "إيثر" بنسبة 1.3% إلى 1667.63 دولار.

وقال باول في جلسة أسئلة وأجوبة في النادي الاقتصادي بواشنطن العاصمة، مساء أمس الثلاثاء، إنه على الرغم من أن عملية خفض التضخم قد بدأت، إلا أن الطريق لا تزال طويلة، وأن المرحلة الحالية لا زالت مبكرة للغاية.

أسواق المالالفيدراليجيروم باول: أسعار الفائدة قد ترتفع أكثر مما تتوقع الأسواق

وأضاف باول: "نتوقع أن يشهد عام 2023 انخفاضات كبيرة في التضخم..



مهمتنا في الواقع هي التأكد من حدوث ذلك".

وتابع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي: "أظن أن الأمر سيستغرق بالتأكيد ليس هذا العام فحسب، لكن العام المقبل لينخفض التضخم بالقرب من 2%".

وتحولت أسعار العملات المشفرة إلى الانخفاض لفترة وجيزة جنباً إلى جنب مع سوق الأسهم، بعد أن قال باول إن التقارير الاقتصادية المستقبلية قد تجبر البنك المركزي على الاستمرار في رفع أسعار الفائدة بقوة.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة خلال الخطاب، إذ تراجع عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس وخسرت السندات لأجل عامين 5 نقاط أساس، فيما انخفض مؤشر الدولار الأميركي.



وتميل العائدات ومؤشر الدولار إلى التحرك بشكل عكسي مع العملات المشفرة.

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