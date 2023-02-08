المستشار المالي للسوداني: رفع قيمة الدينار جاء لمحاربة التضخم

2023/02/08 | 09:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن قرار البنك المركزي يوم امس برفع قيمة الدينار، هو لمحاربة التضخم.

وقال صالح، في مقال نشرته شبكة الاقتصاديين العراقيين واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن قرار رفع قيمة الدينار العراقي امام الدولار، هو لمحاربة التضخم ومكافحة الأنشطة التضخمية وتوقعاتها، مشيرا الى أن البنك المركزي العراقي قدم السبل النقدية منذ العام 2020 لدعم المالية العامة دون ان تبدي السياسة المالية نفسها أي تكييف مالي في تعظيم الإيرادات غير النفطية او تقليص مساحة البطالة او مستويات الفقر بل لجأت الى تعظيم الاقتراض المحلي ليبلغ 20 مليار دولار وفرها البنك المركزي العراقي.

وأضاف أن سعر صرف الدولار السابق البالغ 145 لم يحقق أهدافه في التنمية والاستقرار، مشيرا الى أن احتياطيات العراق بلغت 115 مليار دولار.

واكد أن التضخم السنوي ارتفع الى حوالي 10٪، مما اقتضى تدخل البنك المركزي العراقي للتصدي له، عن طريق رفع القيمة الخارجية للدينار العراقي، مضيفا أن الاحتياطيات الأجنبية تغطي 20 شهرا لاستيراد البضائع بينما العالمي 3 اشهر.

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