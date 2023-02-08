2023/02/08 | 09:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور قرار باستقدام أحد أعضاء مجلس النواب للدورة الحاليَّة بتهمة الرشوة.وذكرت دائرة التحقيقات في بيان ان "الهيئة التحقيقيَّة قراراً باستقدام أحد أعضاء مجلس النواب الحالي، لافتة إلى أن القرار صدر جراء اتهامه بتسلم (٧٥٠.٠٠٠) ألف دولار - بالاشتراك مع نائب آخر سابق - من رجل أعمال؛ مقابل عدم إثارة ملفات فساد تخص شركاته".ونوهت بأنَّ "الهيئة التحقيقيَّة أصدرت قرار الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)، فيما تضمن القرار أيضاً إشعار مجلس النوَّاب؛ من أجل رفع الحصانة عنه، وتزويدها بمعلومات تخص النائب الآخر السابق المتهم بالاشتراك معه في القضية ذاتها".

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