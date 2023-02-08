المركزي يخصص خطاً ساخناً لاستقبال شكاوى المواطنين واستفساراتهم بشأن الدولار

2023/02/08 | 10:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، عن تخصيص خطاً ساخناً لاستقبال شكاوى المواطنين واستفساراتهم بشأن الدولار.

وذكر المكتب الإعلامي للبنك في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "خصص البنك المركزي العراقي خطاً ساخناً لاستقبال شكاوى المواطنين واستفساراتهم المتعلقة بشراء العملة الأجنبية الدولار على الرقم 07755521650".

وأكد أنه "سيتم استقبال الشكاوى والاستفسارات اثناء الدوام الرسمي، من الساعة الثامنة والنصف صباحاً إلى الساعة السابعة مساءً".

وفي وقت سابق، أعلن البنك المركزي العراقي أسعار بيع وشراء الدولار وفق السعر الرسمي الجديد.

وقال البنك في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "سعر شراء الدولار من وزارة المالية سيكون بسعر 1300 دينار لكل دولار، وسعر 1310 دنانير لكل دولار سعر بيع الدولار إلى المصارف من خلال المنصة الإلكترونية، و 1320 ديناراً لكل دولار سعر بيع الدولار من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي".

وكان مجلس الوزراء قد صادق، أمس الثلاثاء، على قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار، بما يعادل 1300 دينار للدولار الواحد.

تحرير: أ.ق

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