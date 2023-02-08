ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا

2023/02/08 | 10:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمّر في جنوب تركيا إلى 6234 قتيلاً و37011 مصاباً.وقالت الإدارة في بيان اطلعت عليه (بغداد اليوم)، إن "عدد القتلى جراء الزلزال الذي، حدث فجر الاثنين بقوة 7.8 درجات على مقياس ريختر، ارتفع إلى 6234 قتيلاً، بينما بلغ عدد المصابين 37011 شخصاً".في الأثناء، أفاد مرصد الزلازل التركي بتسجيل هزة أرضية ارتدادية جديدة بقوة 4.5 بمقياس ريختر مركزها ولاية "كهرمان مرعش" وشعر بها سكان الولايات المحيطة.وضرب الزلزال هذه الولاية والمناطق القريبة منها في جنوب تركيا، ما أسفر عن تهدم مئات المباني.كما ضرب الزلزال مناطق شمال سوريا وتجاوز عدد القتلى 2000 شخص وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مع استمرار بقاء مئات العالقين تحت الأنقاض حتى الآن.وقدّمت العديد من الدول مساعدات إغاثية للمتضررين بفعل الزلزال في سوريا وتركيا، فيما فتح العراق جسراً جوياً مع البلدين لإيصال المساعدات.

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