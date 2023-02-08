البنك المركزي يرسل توجيها للمصارف باعتماد سعر صرف الدولار الجديد

2023/02/08 | 10:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشف مصدر مطلع، عن توجيه البنك المركزي العراقي، الى جميع المصارف وشركات الدفع الالكتروني وشركات الصرافة باستخدام سعر الدولار الجديد وبيعه للمستفيد الأخير مقابل 1320 دينارا.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "البنك المركزي ارسل كتابا الى المصارف وشركات الدفع الالكتروني وشركات الصرافة المجازة، باستخدام سعر الدولار الجديد البالغ 1320 دينارا".

وكان مجلس الوزراء، وافق على مقترح مجلس إدارة البنك المركزي بخفض قيمة الدولار من 1450 دينارا الى 1300 دينارا في الموازنة العامة.

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