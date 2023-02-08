ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال في سوريا وتركيا إلى 62 شخصا

2023/02/08 | 11:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا الجالية الفلسطينية في الزلزال المدمر في تركيا وسوريا، إلى 62 شخصا حتى اللحظة.وأعلن السفير الفلسطيني لدى سوريا سمير الرفاعي، عن انتشال جثة اللاجئ الفلسطيني مروان عباس رينو من تحت الأنقاض في مخيم الرمل، ما رفع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال في سوريا […]

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