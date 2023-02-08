2023/02/08 | 11:04 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استؤنف ضخ الخام العراقي إلى ميناء جيهان التركي مساء الثلاثاء، بينما لا تزال صادرات الخام الأذربيجاني متوقفة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استئناف ضخ النفط العراقي إلى تركيا.. وصادرات أذربيجان لا تزال متوقفة) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استئناف ضخ النفط العراقي إلى تركيا.. وصادرات أذربيجان لا تزال متوقفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).