مطار كركوك يعلق الرحلات الجوية الى إسطنبول

2023/02/08 | 11:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت إدارة مطار كركوك الدولي، اليوم الأربعاء، تعليق الرحلات الجوية الى مطار إسطنبول.

وذكر اعلام المطار في بيان أنها "تود أن توضح لكافة المسافرين عن الغاء رحلات اليوم من مطار كركوك الدولي الى مطار إسطنبول".وأضافت، أن "قرار الإلغاء جاء نتيجة سوء الظروف الجوية في مطار إسطنبول".

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