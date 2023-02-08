الذهب يوسع مكاسبه والدولار يتخلى عن قمة شهر.. بعد تصريحات الفيدرالي

2023/02/08 | 11:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

وسع المعدن الأصفر من مكاسبه في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء مع تحول مؤشر الدولار الأمريكي للهبوط عقب تصريحات رئيس الفيدرالي أمس الثلاثاء بشأن التضخم.

وهدأت تصريحات جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي من مخاوف الأسواق بشأن عودة التشديد بأكثر من التوقعات بعد بيانات الوظائف والبطالة القوية نهاية الأسبوع الماضي.

ونزل الدولار من أعلى مستوى في شهر أمس الثلاثاء بعدما كرر رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول تصريحات الأسبوع الماضي بأن التضخم بدأ في الانحسار مع توقعه بتراجع ملموس للتضخم هذا العام.

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هشام محمد يونس.

الذهب الآن

ارتفعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر خلال التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء في حدود 0.3% وصولا إلى مستويات 1890 دولار للأوقية بمكاسبه في حدود 5 دولارات.

وارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الفورية اليوم الأربعاء بأكثر من 3 دولارات بزيادة في حدود 0.2% وصولا إلى مستويات 1877 دولار للأوقية.

مؤشر الدولار

وفي غضون ذلك تراجع مؤشر الدولار الأمريكي الرئيسي مقابل سلة من العملات الرئيسية لكنه لا يزال يتداول قرب أعلى مستوياته في شهر.

ونزل مؤشر الدولار الرئيسي خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الأربعاء في حدود 0.1% إلى مستويات 103.3 نقطة مقابل سلة من ست عملات.

وفي المقابل تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات لينخفض إلى 3.65% بتراجع في حدود 0.021 نقطة خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الأربعاء.

هبوط حاد

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول: "نتوقع أن يكون 2023 هو عام الهبوط الحاد لمعدل التضخم، لكني أعتقد أن الأمر سيستغرق أكثر من هذا العام ليتباطأ التضخم قرب المستهدف البالغ 2%"

واضاف باول في خطاب في النادي الاقتصادي في واشنطن إن التضخم بدأ في التباطؤ، لكنه توقع أن تحتاج هذه العملية لفترة طويلة

وقال باول: "لقد بدأت عملية خفض معدل التضخم، لقد بدأت في قطاع السلع الذي يمثل نحو ربع حجم اقتصادنا، لكن مازال أمامها طريق طويل لتقطعه، هذه هي المراحل المبكرة للغاية".

ولفت رئيس الفيدرالي إلى أن الأمر قد يستغرق حتى العام المقبل من أجل وصول التضخم لنقطة يراها الاحتياطي الفيدرالي مثيرة للراحة.

ويعتقد باول أن هناك حاجة لمزيد من عمليات رفع الفائدة من أجل تهدئة التضخم وسوق العمل القوي، خاصة بعد تقرير الوظائف الأخير.

ماذا حدث؟

وبنهاية تعاملات أمس الثلاثاء صعدت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنسبة 0.3% أو 5.30 دولار عند 1884.80 دولار للأوقية.

بينما انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.1% إلى 103.462 نقطة.

وارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام جلسة تداولات الثلاثاء، مع تفاؤل المستثمرين بشأن آفاق السياسة النقدية والاقتصاد.

وبنهاية تعاملات أمس الثلاثاء صعد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.8% أو 265 نقطة عند 34.156 ألف نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنحو 1.3% أو 53 نقطة مسجلًا 4164 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنسبة 1.9% ما يعادل 226 نقطة إلى 12.113 ألف نقطة.

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