"التغيير" تدعو لتفعيل مراقبة التجار بعد قرار السوداني بخفض الدولار

2023/02/08 | 11:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

دعا القيادي بحركة التغيير، محمود شيخ وهاب، اليوم الاربعاء، إلى تفعيل مراقبة التجار بعد قرار الحكومة بخفض سعر الدولار، واصفا قرار السوداني بالمهم والشجاع.

وقال شيخ وهاب، لـ(بغداد اليوم) إن "هذه الخطوات الجريئة من الحكومة ومن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بحاجة إلى دعم ومساندة"، واصفا القرار بـ"المهم والشجاع".

وأضاف أنه "يجب تشديد الرقابة على التجار لضمان عودة الأسعار لوضعها السابق واستقرار الأوضاع كما كانت عليه".

وكان مجلس الوزراء قد صادق، امس الثلاثاء، على قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار، بما يعادل 1300 دينار للدولار الواحد.

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