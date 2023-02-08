المرجعية الدينية العليا في النجف تواسي ضحايا الزلزال الاخير وتدعو لتوفير الاحتياجات الضرورية للمتضررين

2023/02/08 | 12:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبّرت المرجعية الدينية العليا في

النجف الأشرف، الاربعاء، عن مواساتها

وتضامنها مع من فقدوا أعزاءهم

في الزلزال الاخير الذي ضرب تركيا

وسوريا وبعض دول المنطقة، فيما دعت

الجهات المعنية وعامة أهل الخير في س

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