2023/02/08 | 12:11 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محكمة الكرخ: الحبس لمدة سنتين بحق "حسن صجمة" و6 أشهر بحق "أم فهد" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/02/08 | 12:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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