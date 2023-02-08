"دانة غاز" تتسلم أكثر من 300 مليون دولار من مصر وإقليم كردستان

2023/02/08 | 12:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت شركة "دانة غاز"، اليوم الأربعاء، أن الدفعات النقدية المستلمة من مصر وإقليم كردستان العراق بلغت أكثر من 300 مليون دولار خلال العام 2022.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم، إنها حصلت على 1.16 مليار درهم ما يعادل 318 مليون دولار خلال عام 2022، حيث بلغت الدفعات المستلمة في مصر وإقليم كردستان العراق ما قيمته 311 مليون درهم و854 مليون درهم على التوالي, بإجمالي قيمة دفعات 1.165 مليار درهم, بما يعادل 318 مليون دولار.

وأوضحت الشركة ضمن تقريرها الخاص بنتائجها المالية لعام 2022، أن دفعاتها المستحقة ارتفعت بنهاية 31 ديسمبر 2022، عند 110 ملايين درهم 30ما يعادل مليون دولار في مصر، و235 مليون درهم بما يعادل 64 مليون دولار في إقليم كردستان العراق.

وشهدت دفعاتها المستحقة ارتفاعا على أساس سنوي في إقليم كوردستان العراق، نتيجةً للتأخر في السداد عن الموعد المحدد، في حين أن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر قد أسفر عن صعوبة في تحويل الدولارات للخارج.

وأشارت إلى أن استثماراتها ستتماشى مع تحصيلات مدفوعاتها المستلمة وتوافر العملة الصعبة، وستتخذ جميع الإجراءات المناسبة لتحصيل جميع المستحقات المتأخرة في أقرب وقت ممكن.

وانخفضت أرباح شركة دانة غاز, 42 بالمائة, خلال عام 2022 بسبب تسجيل خسائر استثنائية الناتجة عن تراجع قيمة بعض الممتلكات لديها.

وبلغت أرباحها 667 مليون درهم (181.6 مليون دولار) بنهاية عام 2022، مقارنة بأرباح قدرها 1.156 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2021

ودانة غاز هي شركة إقليمية خاصة لإنتاج الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط، تأسست في ديسمبر 2005 وهي مدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، وللشركة أعمال استكشافية وإنتاجية في مصر وإقليم كوردستان العراق والإمارات العربية المتحدة باحتياطي مؤكد ومحتمل يزيد على مليار برميل نفط مكافئ.



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