النفط: قرب الاعلان عن صيغة عقود المشاركة مع القطاع الخاص بشأن منظومات الغاز

2023/02/08 | 12:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت وزارة النفط، الاربعاء، المضي قدماً في خططها الرامية الى زيادة مساحة استخدام منظومة الغاز السائل في المركبات من خلال زيادة اعداد الورش الفنية لاضافة منظومة الغاز السائل (LPG) للمركبات في بغداد والمحافظات .

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان ان "الوزارة وانسجاماً مع خططها الرامية الى توسيع مساحة استخدام منظومة الغاز السائل للمركبات بدلاً من وقود البنزين او الكاز ، قد وضعت اللمسات النهائية لمسودة عقود المشاركة مع شركات القطاع الخاص المتخصصة في تصنيع منظومات الغاز السائل للمركبات ، والتي ستعمل وتسهم بالتعاون مع شركة تعبئة وخدمات الغاز في زيادة اعداد الورش الفنية لاضافة المنظومة في بغداد والمحافظات ".

واشار جهاد الى "اهمية توسيع استخدام منظومة الغاز للمركبات من قبل المواطنين ، لمردوداته الاقتصادية والبيئية الكبيرة التي تتمثل بتحويل الوقود المستخدم في المركبات الى وقود نظيف اقل تكلفة وضرراً على سلامة المجتمع ، لانه صديق للبيئة ويخفف عن كاهل المواطن النفقات المالية الباهضة من استخدام وقود البنزين ".

من جانبه قال مدير عام شركة تعبئة وخدمات الغاز انمار علي حسين ان "اللجنة المكلفة قد انتهت من اعداد دراسة الجدوى الاقتصادية وآليات التعاقد مع الشركات المتخصصة"، مؤكداً على "توجيه نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني بأهمية اشراك القطاع الخاص عبر التعاقد مع الشركات المتخصصة الرصينة بهدف توسيع مساحة عمل ورش اضافة المنظومة وزيادة اعدادها وبما يتناسب وحجم الاقبال المتزايد من قبل المواطنين، حيث تم الانتهاء من اعداد الدراسات المتعلقة بنماذج العقود ، والاعلان عن دعوة الشركات خلال الفترة القليلة المقبلة".

واضاف المدير العام ان "هذه الاجراءات تأتي للاقبال المتزايد على الورشة الفنية التي تعمل حاليا، فضلا عن حرص الوزارة لزيادة اعداد المركبات التي تعمل بوقود الغاز السائل الذي يعد من انواع الوقود النظيفة والتي تقلل من التلوث وايضا له مردوادات اقتصادية للمستهلكين خاصة وان سعر وقود الغاز السائل المجهز للمركبات ( 200) دينار للتر الواحد مقارنة بسعر وقود البنزين المجهز بنوعيه المحسن والعادي."

ويذكر ان مجلس الوزراء أصدر قراره المرقم 360 لسنة 2017 والمتضمن في الفقرة 5 منه " تخويل وزارة النفط /شركة تعبئة الغاز صلاحية الدخول بعقود شراكة مع الشركات المتخصصة لتوسيع ورش اضافة هذه المنظومات وانشاء محطات تعبئة الغاز السائل في أنحاء العراق كافة".

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