توتال إنرجيز تعلن استمرار المحادثات مع بغداد بشأن مشروعات الطاقة

2023/02/08 | 12:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

قال باتريك بويانيه رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لتوتال إنرجيز يوم الأربعاء إن الشركة مستمرة في محادثاتها مع بغداد بشأن سلسلة من مشروعات الطاقة الكبرى في العراق بقيمة 27 مليار دولار.

ووافقت توتال (EPA:TTEF) في 2021 على إنشاء أربعة مشروعات للنفط والغاز ومصادر الطاقة المتجددة باستثمارات مبدئية تبلغ عشرة مليارات دولار في جنوب العراق على مدى 25 عاما.

لكن تلك المشروعات شهدت عدة انتكاسات وسط خلافات بين سياسيين عراقيين بشأن بنودها.

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